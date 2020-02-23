"Пошли на х*й!": Кива поздравил с 23 февраля

Илья Кива решил отпраздновать 23 февраля

Скандальный народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с днем красной армии.

Свой пост, посвященный празднованию 23 февраля, нардеп от ОП-ЗЖ разместил в Facebook.

"Да пошли они на х*й со своей декомунизацией! С праздником нас мужчины!" – написал Кива.

При этом в качестве иллюстрации депутат-"оппозиционер" использовал открытку с поздравлением с днем красной армии и изображение советского ордена красной звезды.

В то же время в комментариях к поздравлению Кива пояснил, что отмечает советский праздник 23 февраля из-за своего воспитания.

"У меня мой Дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам которые чтили и праздновали мои родители", - добавил он.

Кроме того, Кива также вступил в дискуссию с пользователями, которые обратили внимание на то, что нардеп обязан соблюдать законы Украины.

"Те кто принимал дебильные законы и втоптал в грязь память и героическое прошлое наших предков, наших родителей- вот все они идут на хуй! Для большинства граждан Украины - это остался праздником чести и достоинства мужчин", - считает Кива, представляющий политсилу, в руководство которой входит кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

В своих комментариях он также обильно использовал заезженные штампы и пропагандистские шаблоны.

"У меня есть возможность жить и растить своих детей и за это я благодарен своему Деду, Герою Советского Союза, бойцу Красной Армии которая победила фашизм и освободила мир от коричневой чумы! Поэтому я буду праздновать день Красной Армии и День Великой Победы и дети мои будут и дальше чтить и помнить подвиги советского солдата. А истории "хероев" - пособников фашизма, которыми сейчас пропитывают наше общество, противоречат моему сознанию!", - добавил он.

Напомним, ранее произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.