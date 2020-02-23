Люди в защитных костюмах: появилось видео доставки еды в Новые Санжары

Новые Санжары / скриншот

В Сети показали, как эвакуированным из Уханя украинцам и иностранцам доставляют еду в медицинский центр Новые Санжары. Так, еду привозят люди в защитных костюмах.

По словам журналиста Александра Махова, тележки с едой оставляют в вестибюле. При этом он отметил, что кормят в медцентре три раза в день.

"Вот так доставляют пищу в здание медбазы Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая", - написал журналист в комментарии к опубликованному в Facebook видео.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированная из Уханя танцовщица из Кривого Рога Карина Гончарук рассказала журналистам, что условия в санатории Новых Санжар, куда всех разместили на карантин, не такие уж плохие, как раньше тиражировали СМИ.