Ад на дорогах: Киев парализовали жуткие пробки

Пробки в Киеве / УНИАН

Утром в понедельник, 24 февраля, на дорогах столицы Украины образовались серьезнейшие пробки.

Такая информация содержится в картографическом онлайн-сервисе Google Maps.

Заторы наличествуют на Большой Окружной дороге, на площади Победы и на улицах Житомирская, Борщаговская. Крайне затруднено движение по проспектам имени Шухевича, Бандеры и Голосеевском.

Пробки есть и на Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, а также на улицах Елены Телиги, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкая, Бассейная.

На Левобережье очень высокий уровень заторов - на проспектах Соборности и имени Григоренко, Броварском проспекте и на улице имени Малышко.

Большие проблемы с движением на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона и на мосту Метро. Оно крайне затруднено в направлении Правобережья.

Напомним, ранее известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая на своей странице в соцсети отругала мэра Киева Виталия Кличко за пробки и дороги.