Жуткие пробки и десятки ДТП сковали Киев: куда лучше не ехать

На Столичном шоссе произошло смертельное ДТП / Информатор

Погода в Киеве с утра среды, 5 февраля, оставляет желать лучшего. Из-за сильного снегопада город парализовали пробки, также в столице из-за непогоды произошло около 20 ДТП, в том числе и одна смертельная авария – на въезде в столицу лоб в лоб столкнулись Jeep и Renault.

Как свидетельствуют данные Google Maps, из-за пробок автомобилистам лучше объезжать проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Голосеевский, Валерия Лобановского, Кольцевую дорогу, улицы Новая, Касарова, Вадима Гетьмана.

В центре города пробки значительно усложнили движение по улицам Жилянская и Михаила Грушевского, по бульварам Леси Украинки и Тараса Шевченко, Петровской аллеей, а также Набережному шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. На левом берегу следует объехать бульвар Перова и проспект Романа Шухевича.

Непогода в Киеве спровоцировала и множество аварий в Киеве. В частности, около восьми утра на Столичном шоссе из-за сильного снегопада и гололеда произошло смертельное ДТП - автомобили Jeep и Renault столкнулись лоб в лоб, Renault от удара вылетел в кювет. Двоих людей зажало в салоне. Когда спасатели деблокрировали водителя, мужчина был уже мертв. Пассажирку с травмами доставили в больницу. Владелец Jeep также получил травмы. Точные причины аварии устанавливаются.

Напомним, Украину накрыл мощный циклон Petra, из-за непогоды по состоянию на утро среды, 5 февраля, без электроснабжения остался 41 населенный пункт в двух областях.

Как сообщал Главред, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение на 5 и 6 февраля. С пятницы, 7 февраля, погода в Украине пойдет на лад - ожидается ослабление и прекращение осадков. Однако, снизится температура воздуха. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-13, днем - до -1-6. В восточных областях и Карпатах ночью ожидается -11…-16, днем -5-10 градусов мороза.