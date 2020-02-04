Киев ждут снежные дни и морозы: синоптик назвал даты

В Киеве похолодает и выпадет снег, предупредил синоптик / УНИАН

Погода в Киеве со среды по пятницу, 5-7 февраля, буде снежной, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха.

В среду, 5 февраля, температура в столице составит около 0 градусов, а 6 и 7 числа ночью снизится до -7, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Синоптик добавил, что 8 февраля минимальная ночная температура прогнозируется -10.

Прогноз погоды для Киева на 5-8 февраля:

5 февраля: ночью и днем -1…+1, мокрый снег;

6 февраля: ночью -5…-7, днем -1…-3 и снег;

7 февраля: ночью -5…-7 и снег, днем -3…-5 и снег;

8 февраля: ночью -8…-10, днем -3…-5, без осадков.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 5 февраля в Украину ворвется грозный южный циклон, и погода осложнится. Эксперт предупредила, что в нашей стране будет холодать, в большинстве регионов ожидаются сильные осадки и штормовой ветер.