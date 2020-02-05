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Мощный циклон накрыл Украину: без света остался 41 населенный пункт

5 февраля 2020, 10:33

Без электроснабжения остались 24 н.п. на Одесчине и 17 н.п - в Ивано-Франковской области.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения / Facebook/ SCM.ukraine

Украину накрыл мощный циклон Petra, из-за непогоды по состоянию на утро среды, 5 февраля, без электроснабжения остался 41 населенный пункт в двух областях.

По данным ГосЧС, прошлой ночью из-за осадков и сильных порывов ветра в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП был обесточен 41 населенный пункт в двух областях. В частности, без света остались 24 н.п. на Одесчине и 17 н.п - в Ивано-Франковской области. На данный момент бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Добавила проблем непогода и в других областях Украины. В частности, в 5:42 в среду в службу спасения 101 поступили сообщения о том, что на автодороге между селами Уладовка и Кулибабинци Латинского района Винницкой области в результате осложнения погодных условий на грунтовой дороге застрял автомобиль экстренной медицинской помощи. Спасатели отбуксировали транспортное средство на безопасный участок автодороги.

Этой же день в 8:20 Литинским спасателям поступило сообщение о том, что вблизи с.Вербовка помощи нуждается водитель легкового автомобиля, поскольку не может самостоятельно продолжить движение автотранспорта из-за осложнения погодных условий. Бойцы ДСНС оказали помощь водителю легковушки.

Фото dsns.gov.ua

В Хмельницкой области в 1:15 на автодороге Житомир-Черновцы возле с. Солобковцы Ярмолинецкого района чрезвычайники оказали помощь водителю грузовика Scania, который по неосторожности попал в кювет. С помощью автомобиля повышенной проходимости спасатели отбуксировали грузовик на дорогу с твердым покрытием, после чего водитель продолжил движение.

В 7:20 спасатели 25 Государственного пожарно-спасательного поста ст. Богдановцы оказали помощь водителю грузовика DAF, который не учел дорожной обстановки съехал на полевую дорогу и увяз в грязи.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала о существенном ухудшении погодных условий в Украине. Она прогнозировала снегопад, дождь, сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах.

Как сообщал Главред, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение на 5 и 6 февраля. С пятницы, 7 февраля, погода в Украине пойдет на лад - ожидается ослабление и прекращение осадков. Однако, снизится температура воздуха.  Ночью столбики термометров опустятся до -7…-13, днем - до -1-6. В восточных областях и Карпатах ночью ожидается  -11…-16, днем -5-10 градусов мороза.

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