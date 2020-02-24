"С водометов их полить": под Киевом люди 50+ перекрыли Одесскую трассу

Люди заблокировали Одесскую трассу под Киевом / facebook.com/vlad.life

В понедельник, 24 февраля, под Киевом, в районе пгт Чабаны, Одесскую трассу заблокировали люди, которые вышли на митинг.

В то же время в соцсети обнародована информация, что за участие в данной "акции протеста" митингующие получили по 150 гривен.

По словам журналиста Влада Антонова, который на своей странице в Фейсбуке разместил фотографии акции протеста, митингующие заблокировали проезд по Одесской трассе в две стороны. Объехать их по территории Чабанов тоже невозможно. Люди вынуждены идти пешком по трассе до Киева, а это 3-5 километров.

В то же время журналист пишет, что накануне желающих "помитинговать" набирали в одном из Telegram-каналов. Пришедшим обещали по 150 гривен за имитацию недовольства.

Какие именно выдвигают требования, собравшиеся на трассе - не уточняется.

Добавим, что в комментариях под сообщением украинцы предложили полить митингующих с водометов.

"Надо хоть одного в тот автобус кинуть и пусть прочувствует как это . Уже не выпустят и свои же закидают )", - пишет Артур Баленко.

"Там категория 50 + тупо пенсионеров проплатили((( я только оттуда пешком", - рассказала Лиза Ситко.

"С водометов их полить и пусть идут сушится)", - предложила Алла Юр-Харадинян.

"Я не против митингов возле АП, ВР, на Грушевского, на Банковой...Таков уж удел правительственных зданий. Но за перекрытие автодорог надо карать строго и быстро", - отметил Игорь Ляшенко.

Напомним, ранее в Мерефе Харьковской области на улицы вышли люди. По информации, граждане протестовали против добычи сланцевого газа. Несколько десятков человек перекрыли трассу.

Отметим, люди вынесли на проезжую часть сбитый из досок гроб с надписью "довкілля", сообщая о непоправимом вреде добычи сланцевого газа для окружающей среды.