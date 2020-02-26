Отдал все: Богдан прокомментировал свой уход с поста главы ОП

Богдан всего отдал на благотворительность более 200 тысяч гривен.
Уволенный глава офиса президента Андрей Богдан подвел итоги своей работы. По его словам, он не оставил себе ни копейки из зарплаты, которую получил за время работы в ОП
"Немного лонгрида в ленту. Шум немного стих, теперь могу спокойно прокомментировать события последних дней. Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - написал Богдан в Facebook.
При этом он заявил, что всю зарплату за работу в Офисе президента передал на благотворительность.
"За время работы ни взятки не брал, и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность. Всем позитива и до скорых встреч", - подчеркнул экс-чиновник.
Кроме того, он обнародовал подтверждающие документы, согласно которым деньги ушли в фонды "Таблеточки" и "Благомай". Общая сумма составила 203 005,90 гривны.
Как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Богдан ушел в отставку.