Отдал все: Богдан прокомментировал свой уход с поста главы ОП

Андрей Богдан / УНИАН

Уволенный глава офиса президента Андрей Богдан подвел итоги своей работы. По его словам, он не оставил себе ни копейки из зарплаты, которую получил за время работы в ОП

"Немного лонгрида в ленту. Шум немного стих, теперь могу спокойно прокомментировать события последних дней. Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - написал Богдан в Facebook.

При этом он заявил, что всю зарплату за работу в Офисе президента передал на благотворительность.

"За время работы ни взятки не брал, и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность. Всем позитива и до скорых встреч", - подчеркнул экс-чиновник.

Кроме того, он обнародовал подтверждающие документы, согласно которым деньги ушли в фонды "Таблеточки" и "Благомай". Общая сумма составила 203 005,90 гривны.

Как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Богдан ушел в отставку.