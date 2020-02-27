Суд закрыл уголовные дела против "оппоблоковцев" Вилкула и Колесникова

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников / УНИАН

В Днепре Октябрьский райсуд принял решение о закрытии уголовных дел от экс-нардепов от Оппоблока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Вилкула и Колесникова - по истечении срока давности.

Обоим политикам прокуратура выдвигала обвинения по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Однако после направления дел в суд формулировку обвинения изменили на часть 2 статьи 367 (служебная халатность). Это уже преступление средней тяжести со сроком давности в пять лет. Потому адвокаты Вилкула и Колесникова подали ходатайства о закрытии дел. Суд полностью их удовлетворил.

Напомним, в Генпрокуратуре подозревали, что в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи днепропетровским губернатором, распорядился изменить целевое назначение участков земли площадью в 21 гектар якобы из запаса земель запаса сельхозназначения. А по факту - из земель коллективной собственности пайщиков двух ферм в Никопольском районе.

В адрес Дмитрия Колесникова прокуроры выдвигали обвинения в злоупотреблении служебным положением на посту главы Агентства госимущества.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Колесников якобы был участвовал в отчуждении двух цехов оборонного Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Осады в Днепре.