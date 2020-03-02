Перерезали горло, тело сожгли: в Харькове в коллекторе нашли погибшую девушку

В Харькове жестоко расправились с девушкой / lifecity.com.ua

В Харькове в Новобаварском районе в коллекторной трубе у реки Уды обнаружено сожженное тело погибшей девушки.

По данным отдела коммуникации полиции Харьковской области, тело убитой обнаружила во время прогулки местная жительница.

Погибшей на вид около 20-35 лет. Следователи открыли производство по статье "Умышленное убийство", личности подозреваемых в преступлении устанавливаются.

Кик пишут харьковские Телеграм-каналы, девушке перерезали горло, а тело сожгли. Опознать погибшую пока не удалось.

Тело убитой обнаружила во время прогулки местная жительница

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Пустомыты Львовской области мужчина выстрелом в голову убил свою любовницу, а также ранил прохожего.