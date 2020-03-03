"Премьер собрался в отставку": эксперт назвал кандидатов на вылет из правительства

В Кабмине ожидаются чистки / kmu.gov.ua

Переговоры в неформальных местах, например в ресторанах, могут носить более доверительный характер, нежели в официальных кабинетах, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Таким образом он оценил информацию о встрече премьер-министра Алексея Гончарука с главой Офиса президента Андреем Ермаком в одном из ресторанов Киева.

"В кабинете 100% есть прослушка. В кабинетах большинства министров есть прослушка и это ни для кого не секрет", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

В то же время он обратил внимание на то, что свидетелем разговора стал журналист, сообщивший потом эту новость.

"Технологией является то, каким образом там оказался журналист Радио Свобода, кто ему "слил" информацию о встрече. Технологии в том, что они поели - нет. Технология в том, что одна из сторон "слила" эту информацию для информационной шумихи", - говорит политтехнолог.

Читайте такжеГончарук ответил на слухи об отставке и анонсировал консультации с ЗеленскимКак известно накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что "по состоянию на эту минуту" не писал заявление об отставке с должности.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не написал. Также много знаю, слышал. Очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и с парламентом. На сегодня я больше ничего комментировать не хочу", - отметил Гончарук.

Раимов считает, что спич Гончарука в Раде может быть посвящен отчету о проделанной работе с целью перебить негативный информационный фон.

"Ни для кого не секрет, что премьер собирается в отставку. Он не заявлял о своих дальнейших амбициях и политических проектах", - предположил Раимов.

Он также обратил внимание на то, что отдельной отставки премьер-министра на заседании Верховной Рады в среду не будет.

"Разговор о том, что в отставку может уйти все правительство и работать с приставкой и.о. Возможно Гончарук может остаться и.о. (премьера, - ред.) и дальше работать", - не исключил эксперт.

Вместе с тем он прогнозирует, что в случае отставки Гончарука на его место могут назначить одного из нынешних вице-премьеров.

"Кто это будет – другой вопрос. Будет проведена ротация нескольких министров. В первую очередь – министр иностранных дел. Второе – Министерство социальной политики. Третье – Министерство здравоохранения. Как вариант – Минобразования и Минкульт. Скорее всего, все будут и.о., но нескольких из министров уберут и на их место назначат новых, тоже исполняющих обязанности. Как вариант – некоторые министерства останутся без министров, а их обязанности будут исполнять первые заместители", - добавил Раимов.

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Отметим, что сам премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока рано говорить о кадровых ротациях в Кабинете министров.

"Я заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в том числе в основном зависит от президента. От позиции коллег в парламенте. Каким будет окончательное решение - я бы не хотел сейчас комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем или кого не планируем заменить - по-моему еще немножко рано", - сказал Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.