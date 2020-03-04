Кабмин урезал зарплаты глав госкомпаний: на сколько и в чем дело

Кабмин ограничил максимальную зарплату глав госкоманий / УНИАН

Украинское правительство ограничило максимальные размеры заработных плат глав государственных компаний до 1,25 млн грн и приняло решение о привязке выплат денежного вознаграждения членов набсоветов к среднему размеру зарплат в отрасли.

Соответствующая информация содержится в постановлении Кабмина за номером 141.

"Установить, что месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, определяемой контрактом, не должен превышать 1,25 млн грн", — говорится в тексте.

Ограничение зарплат коснется руководства всех госкомпаний, а также компаний, в которых государство владеет контрольным (50% плюс одна) пакетом акций.

Кроме того, членам набсоветов госкомпаний также установили ограничение зарплаты. Их привязали к размеру прибыли, получаемой госпредприятием, и к средней зарплаты в той отрасли, в которой оно работает.

Схема устроена таким образом - если госкомпания получила от одного до трех миллиардов гривен прибыли, то зарплата члена набсовета может составить не более 10 средних заработных плат в отрасли.

Напомним, ранее глава госкомпании Укрпочты Игорь Смелянский объяснил, что его гигантская по украинским меркам зарплата - 0,836 млн гривен в месяц - прямо привязана к зарплате почтальона.

Кроме того, позднее стало известно, что в декабре 2019-го директор госпредприятия Антонов Александр Донец получил заработную плату в размере 1,2 млн гривен.

Далее - президент Украины Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Алексею Гончаруку создать новую концепцию зарплат высокопоставленных чиновников - в сторону уменьшения.