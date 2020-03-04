"Чистой воды шулерство": всплыли новые скандальные факты об отставке Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура заявил, что профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, 23 члена комитета проголосовали за увольнение.

"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета!" - написал нардеп в своем Telegram-канале.

Соответствующее документы направлены в сессионный зал Верховной Рады для голосования.

В свою очередь, бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале проект постановления об отставке Гончарука, которое внес нардеп и член комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочок.

"По моей информации ни одного заявления об отставке Гончарук не писал и не подавал! Заявление которую сегодня рассматривал парламентский комитет написана Гончаруком в августе 2019 без даты. Вчера, когда Гончарук отказался писать и подавать заявление об отставке, на старом заявлении поставили число и зарегистрировали в аппарате ВРУ", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что это "чистой воды шулерство".

Как ранее сообщал Главред, бывший народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Антон Поляков обнародовал заявление об увольнении премьер-министра Алексея Гончарука.