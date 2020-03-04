Квартира в РФ, машины и деньги: что декларировали Таран, Лазебная и Немчинов

Денис Шмыгаль / Фейсбук Ивано-Франковской ОГА

Пятеро кандидатов в ключевые министерства подали декларации на новые должности. Так, Марина Лазебная, Олег Немчинов, Денис Малюська, Андрей Таран и Михаил Федоров предоставили соответствующие документы.

Так, нынешний министр цифровой трансформации Михаил Федоров метит на пост вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины. Марина Лазебная подала декларацию как кандидат на должность министра социальной политики, Олег Немчинов – министра Кабинета министров, Денис Малюська – министра юстиции и Андрей Таран – министра обороны.

Декларация Михаила Федорова

Чиновник заработал 4 951 835 гривен, из них 257 841 гривен составила заработная плата, 4 690194 гривен – доход от бизнеса и 3 800 гривен он получил в качестве гонораров. При этом его жена задекларировала 11 000 гривен социальной помощи.

Кроме того, он указал в декларации 465 861 гривен, 6 157 долларов, 3 002 евро и 70 российских рублей на банковских счетах, а также 200 000 долларов наличными, а его жена – 34 366 гривен на банковских счетах и 350 000 гривен наличными.

В то же время чиновник владеет квартирой площадью 74,5 кв. м в Киеве, а также арендует в столице квартиру площадью 75 кв. м, при этом он официально зарегистрирован в доме в 44,8 кв. м в городе Васильевка Запорожской области.

Помимо этого, он собственник 90% ООО "5 Служба", 33% ООО "Стадимир" и 100% ООО "СММСтудио", а также он владеет торговой маркой "СММСтудио и 50% торговой марки "Некстедо".

Декларация Марины Лазебной

Чиновница заработала за прошедший год 481 480 гривен – доход от предпринимательской деятельности. Других источников доходов не указано.

В то же время в ее собственности половина квартиры в Киеве площадью 63,1кв. м, а вторая часть принадлежит ее сыну Олегу Лазебному, а также часть жилого дома в селе Песовка Борояднского района Киевской области общей площадью 103,6 кв. м – 56% ее, а 44% принадлежит Михаилу Оберховскому. Кроме того, Лазебной принадлежит квартира в Российской Федерации площадью 31,7 кв. м. Также в общей собственности находятся еще три жилплощади:

квартира в Киеве площадью 69, 8 кв. м – 33,34% Марины Лазебной, 33,33% Галины Лазебной, 33,33% Павла Лазебного;

квартира в селе Песковка площадью 40,5 кв. м – 50% Марины Лазебной, а 50% Ивана Обертинского.

При этом Игорь Лазебный, который приходится ей мужем, является владельцем квартиры в Киеве площадью 69,8 кв. м и автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска, а сын – Lexus RX 200T 2017 года выпуска.

Декларация Олега Немчинова

Общая сумма дохода составила - 2 697 625 гривен, из них 1 156 979 – заработная плата на основном месте работы и 24 787 гривен – по совместительству, 1295 гривен – ежегодная разовая денежная помощь участникам боевых действий, 309 952 гривны – кредит, а также доход от продажи собственности – 1203 334 гривны.

При этом его мать Валентина Немчинова получила 64 195 гривен пенсии и 328 гривен кешбека. Его жена Оксана Стецюк 656 гривен - проценты, 6345 гривен – гонорары, 492 гривны – кешбек, 165 гривен – ссуда, 11 180 гривен – помощь на ребенка, 50 000 гривен – доход от сдачи в аренду. В то же время его сын Андрей Немчинов получил подарок в размере 110 000 гривен.

Также его семья владеет ценными бумагами ряда компаний, в том числе и государственных – Укртелеком, АППБ Аваль, Запорожский автомобильный завод, Севастопольский рыбконсервный завод и другие.

Непосредственно Немчинову принадлежит земельный участок в Хороснице Моститского района Львовской области площадью 2200 кв. м, дачный домик во Львове площадью 9 кв.м, гараж во Львове площадью 28,3 кв.м, земельный часток во Львове площадью 619 кв.м, земельный участок в Вышнивчике Перемышлянского района Львовской области площадью 20 000 кв.м

Кроме того, его принадлежит Chevrolet Volt 2012 года выпуска, а также половина автомобиля ЗАЗ 968А 1979 года выпуска – вторая часть принадлежит матери.

Декларация Денис Малюська

Денис Малюська за прошлый год заработал 1 517 953 гривен, а его жена – 1 080 588 гривен. При этом он хранит 147 390 гривен и 44 511 долларов, а его жена – 135 600 гривен и 1951 доллар.

Чиновнику принадлежит квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м и еще три квартиры различной площади находятся в совместном владении. Кроме того, наполовину с женой он владеет автомобилем Mazda 05 2008 года выпуска.

Декларация Андрея Тарана

В документе указано, что он заработал за прошлый год 507 732 гривны: зарплата – 313 082 гривен, 10 250 гривен – материальная помощь и 184 400 гривен пенсии.

При этом в ПриватБанке -16 154 гривны, при этом совместно с женой он владеет средствами в размере 21 00 долларов и 5 000 евро.

Кроме того, он владеет квартирой в Киеве площадью 100,5 кв. м и земельным участком в селе Старые Петровцы Вишгородского района Киевской области площадью 1198 кв.м. Его жена владеет земельным участков в селе Дмитровка Киево-Святошинского района Киевской области площадью 1012 кв.м.

Также Андрею Тарану принадлежит автомобиль BUICK LACROSSE CXL 2013 года выпуска, а его жена – INFINITY G35 2007 года выпуска и MERCEDES-BENZ A 170 CDI 2001 года выпуска