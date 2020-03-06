Показал справку: нардеп Волошин отправил себя на коронавирусный карантин

Олег Волошин пообещал самоизолироваться и коронавирусом не заражать / Фото: УНИАН

Народный депутат от политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь Олег Волошин, после подозрения у него на коронавирус из-за встречи с больным французским политиком, прошел обследование в больнице и предоставил справку, что здоров.

В Facebook нардеп отчитался, что получил заключение о состоянии здоровья от заведующей инфекционного отделения Александровской больницы.

По словам Волошина, в Украине отсутствуют экспресс-тесты на коронавирус, поэтому он устраивает для себя карантин на 14 дней, а к тому времени будут известны результаты анализов.

Депутат заверил, что на момент общения с французским парламентарием Жаном-Люком Райтцером, который сейчас находится в реанимации с подтвержденным коронавирусом, у того не было симптомов заболевания.

"Шокировало злорадство некоторых псевдожурналистов и поросят (союз порохоботов и соросят). Могу им всем ответить: не дождетесь. Желаю им физического здоровья, долгих лет жизни (желательно в Канаде), но на их политических похоронах мы все скоро погуляем. Страна выздоравливает от вируса национализма и глобалистских перегибов. Вчерашнее голосование это показало", — резюмировал Волошин.

/ Фото: Facebook/Олег Волошин

Напомним, народный депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар жестко отреагировала на общение представителя Оппозиционной платформы – За Життя Олега Волошина с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом. По ее словам, нардепа от ОПЗЖ необходимо отправить на обсервацию.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Олег Волошин контактировал с зараженным коронавирусом французским политиком Жаном-Люком Рейтцером. 68-лентний Рейтцер находится в больницу Мюлуза в тяжелом состоянии, у него серьезные проблемы с дыханием. Медики поставили французскому политику диагноз "коронавирусная инфекция".