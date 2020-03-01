"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал

Олег Волошин / Фейсбук Олега Волошина

Народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Олега Волошина поймали на лжи. Нардеп перекрутил слова французского депутата Валери Фор-Мунтян о привлечение к переговорам по Донбассу представителей боевиков.

Так, Волошин в Facebook написал, что Фор-Мунтян, которая возглавляет группу дружбы Украины и Франции сказала, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

В свою очередь, представительница правящей партии Франции была крайне возмущена приписанными ей словами.

"Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать", – заявила Фор-Мунтян в интервью Новой газете.

При этом она сообщила, что действительно встречалась с Волошиным в Париже 27 февраля, где он предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", — подчеркнула политик.

Кроме того, она заверила, что отрицательно ответила на провокационный вопрос нардепа от ОПЗЖ.

"Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат", - подчеркнула Фор-Мунтян.

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