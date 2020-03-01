УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал

1 марта 2020, 11:55

Валери Фор-Мунтян возмущена тем, что Олег Волошин перекрутил ее слова.

Олег Волошин
Олег Волошин / Фейсбук Олега Волошина

Народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Олега Волошина поймали на лжи. Нардеп перекрутил слова французского депутата Валери Фор-Мунтян о привлечение к переговорам по Донбассу представителей боевиков.

Так, Волошин в Facebook написал, что Фор-Мунтян, которая возглавляет группу дружбы Украины и Франции сказала, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

В свою очередь, представительница правящей партии Франции была крайне возмущена приписанными ей словами.

"Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать", – заявила Фор-Мунтян в интервью Новой газете.

При этом она сообщила, что действительно встречалась с Волошиным в Париже 27 февраля, где он предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", — подчеркнула политик.

Кроме того, она заверила, что отрицательно ответила на провокационный вопрос нардепа от ОПЗЖ.

"Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат", - подчеркнула Фор-Мунтян.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Наталья Королевская угодила в скандал во время поездки во Львов.

Олег Волошин Оппозиционная платформа - За жизнь Франция Донбасс новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:29
Война в Сирии: в небе над Идлибом сбили самолет
12:03
"Пи*да Европе, с*ка Путин": 70 тысяч сирийских беженцев направляются к границам ЕС
11:55
"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал
11:44
Более 80 раненых и убитых: у боевиков на Донбассе крупные потери
11:40
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
11:13
Нафтогаз резко снизил цену на газ для промышленности
11:08
Все сроки сорваны: производство украинской бронетехники "в ступоре" – эксперт
10:46
"Русские шпионы": в Турции разгромили квартиры путинских пропагандистов
10:26
От "нациста" до "коммуниста": испанские ультрас снова травят Зозулю
10:25
"Греки пи*дят их на границе": в Евросоюзе отреагировали на поток беженцев из Турции Видео
10:13
Эрдоган выступил с последним предупреждением для Европы и России мнение
09:59
Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы
09:45
Гороскоп на 1 марта всех знаков зодиака: кого ждет разрыв отношений с любимым человеком
09:39
Известный диетолог назвала три главных правила похудения весной
09:28
"Против граждан": в РФ заистерили из-за ужесточения правил выезда Украиной
08:52
Украина ужесточила правила выезда в РФ: подробности
08:50
"Расплата за любовь к Путину": Греция встретила сирийских беженцев слезоточивым газом
08:11
Гигантская пасть уханьского вируса поглотила 2932 человек
07:39
Эрдоган показал, что готов дать по зубам Путину мнение
07:00
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
06:53
Не ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставок мнение
06:33
Гороскоп на март-2020: Водолеев ждет удача в любви, а к Близнецам будет "липнуть зараза"
06:27
Мода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фото Фото
06:00
Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами
05:10
Кризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро
04:44
Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові
03:30
Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март
02:02
Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия Видео
01:36
В центре Москвы устроили массовое побоище из-за кроссовок: обнародовано жесткое видео Видео
01:10
Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки
00:47
Как коронавирус повлияет на курс гривни: эксперт дал прогноз
00:20
"Большая война": сокурсник Путина рассказал об операции спецслужб РФ
00:10
Обухом по голове – что готовит расписание магнитных бурь на март 2020
00:00
1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны Видео
29 февраля, суббота
23:53
В Киеве авто с пассажирами влетело в Русановский канал Видео
23:25
В Германии лютым коронавирусом заразились дети
22:41
"Дело рук русофобов": в России взбесились из-за отказа Украины праздновать 9 мая
22:15
Стрижки для квадратного лица 2020 – самые модные прически на весну: фото Фото
22:00
"Очень болен": Данилко шокировал признанием
21:31
Этап Кубка мира по биатлону оказался под угрозой срыва из-за опасной хвори
20:59
В США от коронавируса скончался первый человек
20:53
Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки
20:17
Кашлял и сморкался: Папа Римский подцепил жуткий вирус - подробности
20:04
Онуфрий влип в скандал из-за масштабных протестов в Черногории
19:57
"Много на себя взял": Пристайко поведал о резких разногласиях с Ермаком
19:46
Претендент на место Гончарука: Витренко оценил вероятность своего "взлета"
19:31
Легенду кино заперли в шикарном отеле из-за жуткого вируса
18:54
Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады
18:25
В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус
17:57
Смертельный коронавирус "захватил" еще одну страну: что известно
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять