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"Гоните шмару": Королевская угодила в скандал во Львове из-за России

27 февраля 2020, 13:20

Наталья Королевская не ответила на вопрос, является ли РФ агрессором.

Наталья Королевская во Львове
Наталья Королевская во Львове / скриншот

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Наталья Королевская угодила в скандал во время поездки во Львов. Соратница кума президента РФ Виктора Медведчука отказалась отвечать на вопрос, является ли Российская Федерация страной-агрессором.

Так, нардеп от ОПЗЖ во Львове приняла участие в выездном заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Согласно обнародованному видео, Королевская отказалась признавать Россию агрессором, как того требовали присутствующие активисты, но заявила, что Донбасс и Крым – это Украина. В результате заседание ОГА было сорвано, при этом присутствующие в зале люди кричали "Вон из Львова!" и "Позор!".

Соответствующее видео обнародовал активист Игорь Стефанюк.

 

Стоит отметить, что пользователи Facebook также остались недовольны Королевской: "Отважная руска женщина, но как-то без энтузиазма вышла", "Тварь, думала хлеб-соль будет", "Ведите ее сразу на трамвай и на вокзал", "Вон из Украины", "Гоните ее в шею", "Гнать сепаршу на Донбасс", "Вон из Львова", "Гоните шмару в шею", "Кобыла", "Это народные п*дарасы, а не депутаты" и другие.

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины Наталья Королевская загрустила в Верховной Раде Украины и, от нечего делать, начала раскрашивать Тризуб.

Наталья Королевская Оппозиционная платформа - За жизнь видео скандал новости Украины Донбасс Крым
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