"Киве помогла бы, тот яйцо почесал": Королевскую поймали в Раде за странным занятием - видео

Королевская в Раде разрисовала Тризуб / скриншот

Народный тепутат Украины Наталья Королевская (ОПЗЖ) загрустила в Верховной Раде Украины и, от нечего делать, начала раскрашивать Тризуб.

К слову, Королевская во время беседы по телефону разрисовала Тризуб и попала на видео.

"Народный депутат луганчанка Наталья Королевская надругалась над гербом Украины во время заседания парламента. Народная избранница от партии ОПЗЖ таким образом еще раз продемонстрировала свое реальное отношение к стране и ее символам", - подписал видео его автор.

Отметим, украинцам творчество Королевской "не зашло".

"В Раде одни "ТРУДОГОЛИКИ"- рисуют, спят и дрочат!!! За такие деньги можно и поразвлекаться!!!!!!", - высказалась некая Лариса.

"Один дрочит, другая надругается над символом страны, не партия а сброд Медведчука", - добавил некий Альберто Равиоли.

"Нечем руки занять? Пошла киве помогла бы. А то он, бедный, сам себя удовлетворяет...", - отметил некий пользователь Сети в коментариях под видео.

"Это не надругательство. Это тюнинг", - вставил свои пять копеек Александр Скиба.

"Эта надругалась, кива дрочит Вы вообще знаете что такое надругательство и мастурбация.... Эта рисует, тот яйцо почесал.... Что то стоящее давайте", - высказался Дмитрий Яковенко.

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