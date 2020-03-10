Черный вторник на Донбассе: число погибших при обстреле грузовика возросло

На Донбассе погиб еще один боец / УНИАН

В понедельник, 10 марта, противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил на Донбассе. Погибли двое украинских бойцов, еще семеро ранены.

По информации пресс-службы ООС, нападение произошло вблизи населенного пункта Пески. Один украинский защитник погиб на месте, впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием. Все пострадавшие находятся в военно-медицинских учреждениях.

Отметим, в комментариях на странице штаба ООС граждане спрашивают, каким оружием ответили украинские военные и сколько погибших у противника.

"Перебувають на поготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника". Роз'ясніть, що це означає!!! Де відповідь? Де реагування? Чи ви просто підрахуї наших втрат і їх атак?", - спросила Татьяна Корбут.

"На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь", - ответили в штабе ООС.

"Закрити КПВВ на необхідний термін і дати команду на знищення планових цілей - для цього треба мати яйця. Згадую, як генерал-лейтенант Наєв у таких випадках діяв", - добавил Александр Гром.

"Сколько у них 200-300???", - спросил Андрей Голован.

Читайте также"Время идет": Зеленский поставил ультиматум Путину по войне на ДонбассеНапомним, ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что во вторник утром, 10 марта, в поселке Пески, который находится под захваченным боевиками "ДНР" Донецком, противник устроил мощный обстрел.

Под Донецком враг открывал огонь из артиллерии и стрелкового оружия и подбил грузовой автомобиль украинских пехотинцев – ГАЗ-66, написал журналист в Telegram.

По данным Цаплиенко, в результате обстрела был тяжело ранен один защитник Украины, он скончался во время эвакуации.