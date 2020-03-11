Курс валют: гривна дешевеет, доллар дорожает - что делает Нацбанк

Курс валют / УНИАН

Украинская валюта гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару. В среду, 11 марта, межбанковские торги стартовали с подорожания американской валюты на 13 копеек.

"Старт безналичных торгов произошел в рамках 25,53-25,55 грн/$, где-то к 11:30 рынок вышел уже на 25,6250-25,65 грн/$, а после полудня — на 25,6550-25,69 грн/$", - сообщает портал Страна со ссылкой на главу казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного.

Кроме того, украинские банки подняли аличные цены. Средний курс на торговле долларами вырос сразу на 20 копеек - до 25,80-26,0 гривен, а на покупке - на 40 (до 25,35-25,50 грн). Некоторые финучреждения готовы дороже выкупать американскую валюту под перепродажу. Максимальные цены, как обычно, по традиции выставляли финансовые компании - у них самый дорогой доллар стоил 26,50 гривен.

Нацбанк Украины с самого начала торгов старался всячески сдерживать подорожание и активно продавал доллары из валютных резервов. $100 млн финансовый регулятор продал за первый час работы биржи. А еще $100 млн - сразу после 11.00

Напомним, ранее эксперт-аналитик компании Альпари Максим Пархоменко рассказывал, почему курс доллара резко вырастет уже до конца нынешней недели.