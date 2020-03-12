Карантин в Украине: в Киеве массово закрылись кинотеатры

Кинотеатры в Киеве закрылись из-за карантина / Teplov

Ряд кинотеатров в Киеве отменили сеансы на период карантина из-за коронавируса Covid-19. Ожидается, что работа кинозалов возобновится через три недели.

Так, работу приостановили кинотеатры сети Мультиплекс, Оскар, Планета Кино.

По словам руководителя сети кинотеатров Мультиплекс Романа Романчука, кинозалы действительно приостановили свою работу в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса Covid-19.

"Сегодня решением постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было введено в действие решение о закрытии кинотеатров в городе Киев на период до 31 марта 2020 года. С высокой степенью вероятности закрытия будут происходить и по другим городам страны на протяжении ближайших нескольких дней; предвидим это. В период вынужденной паузы будем фокусироваться на обновлении нашей стратегии, оттачивать участки процессов, в которых мы еще не достигли совершенства в работе с вами, формировать новые продукты", - говорится в сообщении.

Такое же решение приняло руководство сети кинотеатров Оскар.

"Мы беспокоимся о наших посетителях, поэтому кинотеатры не работают из-за карантина", - заявила администратор кинотеатров.

При этом она указала, что деньги за билеты будут возвращены покупателям.

Похожее заявление сделал и совладелец сети кинотеатров Планета Кино.

"Мы решили отменить сеансы в Киеве с завтрашнего дня и сделать все возможное для безопасности зрителей. Если у вас есть билеты, которые вы покупали онлайн, их можно самостоятельно вернуть в приложении или личном кабинете на сайте. Деньги вернутся на карту в течение трех дней. Завтра наши операторы контакт-центра будут связываться со зрителями, чтобы произвести возврат всех приобретенных билетов. Ждем решения местных органов относительно других городов Украины. Держать вас в курсе дел", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, Кабинет министров Украины обнародовал постановление об установлении с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.