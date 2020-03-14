Диагностика китайского вируса: в Украине провели шокирующее количество тестов

В Украине провели 55 образцов на коронавирус / Reuters

Центр общественного здоровья Украины за все время пандемии коронавируса обследовал всего 55 образцов у пациентов с подозрением на Covid-19. Три из них показали положительный результат, заявил исполняющий обязанность главы центра Игорь Кузин.

"Центр общественного здоровья исследовал 55 образцов. Из них три в работе. Получено 3 положительных образца, и, по сути, вчера был зафиксирован третий случай инфицирования новым коронавирусом", - заявил чиновник во время брифинга.

Чиновник отметил, что первый летальный случай коронавируса в Украине произошел из-за позднего обращения к медикам.

Кузин добавил, что если у человека проявились симптомы ОРВИ и он подозревает у себя коронавирус, ему необходимо обратиться к семейному врачу, который и определит необходимость провести тест на инфицирование Covid-19.

Добавим, что в других странах провели намного больше тестов.

Скажем, по состоянию на 11 марта в соседней Польше провели 2024 теста, в Казахстане на 13 марта – 3389 тестов, в Италии – свыше 60 тысяч тестов, в Венгрии – 609 тестов по состоянию на 11 марта.

Напомним, ранее новый глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета заявил, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры".

Позднее Емец за свои слова извинился.

"Прошу прощения, что где-то что-то не так сказал", – заявил чиновник.

Читайте такжеВылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезниТакже ранее сообщалось, в Черновицкой области госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус.

По информации Черновицкой ОГА, вечером в пятницу, 13 марта, были госпитализированы мать и ее двое детей с повышенной температурой. Стало известно, что все они контактировали с человеком, который прибыл из Италии и госпитализирован с подозрением на коронавирус.