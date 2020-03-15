"Пускай постоит в гараже": богатые "жлобы" скупают аппараты ИВЛ, украинцы в шоке

Украинские богачи скупают аппараты ИВЛ / Фото pixaby

Во время пандемии коронавируса украинцы поражают своим эгоизмом. В частности, те, у кого есть деньги, покупают себе личные аппараты искусственной вентиляции легких, которые ставят прямо в коробках у себя в гараже, рассказал собственник сети по продаже медицинского оборудования Медтехника Алексей Давиденко.

"Последнюю неделю, очень богатые украинские предприниматели в частном порядке покупают себе аппараты ИВЛ без установки. Типа доставьте коробку к нам на склад - пусть тут постоит. То есть, зная уже что в стране есть проблема с количеством и типом ИВЛ ставят их просто в гараже на случай если они или кто-то из их близких заболеет", - высказался Давиденко на своей странице в Фейсбуке.

Давиденко особо подчеркнул, что подобное поведение является не только аморальным, но и с практической точки зрения бессмысленным.

"Ребята, а как вы себе это представляете?! Ну вот не дай Бог вы или кто-то из ваших близких заболел коронавирусом. И что? Вы и правда думаете, что вы приедете в реанимацию инфекционного отделения, которое будет забито больными со своим аппаратом вентиляции лёгких? *хуеть. Как на вас будут смотреть люди? Как на вас будут смотреть администрация? Как на вас будут смотреть врачи-реаниматологи и инфекционисты, которые в острой нехватке ИВЛ по стране и сутками спасая жизни простых людей будут знать, что у вас все это время такой нужный ИВЛ просто тупо стоял в гараже вместо того чтобы спасать жизни украинцев", - обратил внимание бизнесмен.

По словам Давиденко, помимо покупки самого аппарата ИВК, его еще нужно установить, подключить, инсталлировать, настроить. И времени на это, пока будут спасать человека, может просто не хватить. Поэтому он призвал таких предусмотрительных граждан, которые решили купить ИВЛ, дарить их в больницу.

Отметим, в комментариях украинцы возмущаются, что миллионеры не думают о простых людях.

"Алексей, о чем Вы пишите. У нас не один десяток миллионеров в стране. Скинулись бы они хоть по пару миллионов на борьбу с пандемией и на закупку всего нужного оборудования, чтоб спасать страну, за счёт которой они по большому счету зарабатывают. Но это только в сказках такое или в других государствах, где бизнесмены жертвуют деньги для спасения других соотечественников. То, что Вы пишите хорошо и правильно, но до них это не доходит, живут в своём мирке, увы", - высказалась Ирина Омельченко.

"АХД 2000 за 1 литр около 230 грн. Сейчас на фото – 1290 грн. Маски сейчас по 20 грн при закупке как вы сказали 5 центов. Бизнесовые люди Украины оказывается нифига не Китайцы...", - обратил внимание Александр Зарайский.

"Пока знаменитые во всем мире футболисты и предприниматели жертвуют миллионы на нужды граждан своих стран и на борьбу с эпидемией, отдают свои частные отели под размещение больных и оплачивают труд врачей, скупают маски по всему миру и бесплатно раздают их людям, наши толстосумы по- тихому покупают себе аппараты ИВЛ (вентиляции лёгких) вместо того, что бы жертвовать их больницам и тем самым не допустить эпидемии в нашей стране.

Жлобы и воры. Вы решили что вы бессмертны? Израиль, Италия, Испания.....всё закрыто. Здесь сдохните", - отметил Анатолий Байбаков.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Шмыгаль срочно обратился к украинцамНапомним, ранее министр МВД Арсен Аваков рассказал, что даже в условиях карантина из Украины пытаются вывезти маски.

"Второй день пограничники и полиция пресекают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж ( о люди!). Очень быстро будем их передавать для использования в Украине", - отметил Аваков.

Также Аваков подчеркнул, что спекулянтов будут наказывать.