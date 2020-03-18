Минобороны приостановило призыв в армию: в чем причина

Решение о приостановлении призыва в ряды украинской армии принял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейненант Александр Сырский.
В Украине весенний призыв в ряды Вооруженных сил 2020 года решили приостановить из-за опасности распространения китайского коронавируса Covid-19.
Как сообщают в среду, 18 марта, представители пресс-службы Министерства обороны, соответствующее решение принял командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейненант Александр Сырский.
Согласно имеющейся информации, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования не будут принимать призывников.
Работа в обычном режиме возобновится лишь после того, как придет распоряжение из Минобороны.
Напомним, ранее заместитель военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган.озвучил информации о планах по призыву в ряды ВСУ выпускников (в возрасте до 43 лет) военных кафедр вузов.