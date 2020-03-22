Глава Офиса Зеленского купил элитное авто по цене 2 тысяч тестов на Covid-19

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак стал обладателем элитного автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long.

Покупка немецкого лимузина 2019 года выпуска , совершенная 11 марта, обошлась Ермаку в 2 млн 972 тысяч 776 гривен.

Обратим внимание, что соответствующие сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Ермак внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

Отметим, что в киевских лабораториях цены на экспресс-тесты на коронавирус стартуют от 1,5 тысяч гривен.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил народного депутата из фракции Слуга народа Гео Лероса с должности своего внештатного советника, который ранее критически оценил план Андрея Ермака по реализации Минских соглашений и создания консультационного совета с представителями ОРДЛО.