"Золотые" медуслуги и товары: на украинцах наживаются из-за Covid-19

В магазинах - заоблачные цены на медицинские маски / Фейсбук Ю.Баумана

В Украине частные клиники, аптеки и торговые сети устанавливают заоблачные цены на товары и услуги из-за вспышки коронавируса.

В частности, в одном из магазинов Киева продается набор медицинских защитных масок по цене 1,2 тысячи гривен за пачку.

"Маска медицинская трехслойная на резинках цвет голубой, 50 шт. 1200 грн", - написано на ценнике, фото которого опубликовал в своем Facebook киевлянин Юрий Бауман.

"Сегодня попал в Novus на улице Здолбуновская 7г. Ехал к друзьям на день рождения, хотел купить сладости. Увидел интересный стенд и оцепенел. Медицинские маски. Цена 1200 грн. За 1 пачку. Друзья попросили перенести пост в публикацию. Чтобы обратить внимание Антимонопольного комитета Украины. Делаем ставки будет ли какая-то реакция ребят из Комитета", - отметил Бауман.

Отметим, что в комментариях пользователи обратили внимание на то, что в ряде аптечных сетей цены на медицинские маски взлетели еще выше.

"В аптеках цены еще лучше по 1600 грн и по 2000 за такую пачку", - сообщила пользователь Ольга Коваленко, опубликовав соответствующий скрин.

В то же время частная клиника Eurolab объявила, что у них имеется в наличии экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

Как рассказала в Facebook пользователь Виолетта Лисина, еще вчера тест стоил 1,4 тысячи гривен и результаты можно было получить через 30 минут на электронную почту.

В свою очередь пользователь Нина Мищенко сообщила, что цена на тестирование почти сразу же взлетела до 16 тысяч гривен.

"Но есть одно "но". Тест корректен только в острой фазе заболевания. То есть в качестве превентивной меры он не годится, так как не выявляет вирус в "спящем режиме" у возможных переносчиков. Тест, который выявляет вирус у переносчиков тоже бывает. Он стоит порядка 19 тыс грн. и в доступе обывателю, насколько поняла, его нет", - пояснила Лисина.

Обратим внимание, что по словам других пользователей, в Украине существует лишь одна лаборатория, имеющая в распоряжении эти тесты и это - не Eurolab.

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Напомним, всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

Как известно, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.