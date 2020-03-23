Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение

Президент решил отсрочить весенний призыв в армию / news.mail.ru

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отсрочить весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Об этом идет речь в соответствующем указе №103/2020 от 23 марта, размещенном на официальном портале главы государства.

В частности, документом вносятся изменения в указ президента № 13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Кроме того, в связи с изменениями относительно сроков проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, весенний призыв переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Также Зеленский поручил Кабинету министров привести свои акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее появилась информация о том, что военкоматы на время карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.

Напомним, в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.