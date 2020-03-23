УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение

23 марта 2020, 20:28

Президент решил отсрочить весенний призыв в армию.

Армия, призыв
Президент решил отсрочить весенний призыв в армию / news.mail.ru

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отсрочить весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Об этом идет речь в соответствующем указе №103/2020 от 23 марта, размещенном на официальном портале главы государства.

В частности, документом вносятся изменения в указ президента № 13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Кроме того, в связи с изменениями относительно сроков проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу, весенний призыв переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Также Зеленский поручил Кабинету министров привести свои акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее появилась информация о том, что военкоматы на время карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.

Напомним, в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.

Владимир Зеленский призыв армия военкомат карантин в Украине коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:01
"Без Бога нам капец": православным показали, как молиться при эпидемии
20:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто встретит родную душу
20:33
Заболел чиновник: Кернес опровергает наличие коронавируса в Харькове
20:28
Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение
20:20
Утиные истории 3 сезон дата выхода и трейлер онлайн Видео
20:16
Набирает обороты: в ВОЗ сделали неутешительное заявление
19:56
Украинцы получат компенсации из-за карантина: главное из обращения Зеленского Видео
19:41
У нардепа из Слуги народа подтвердили коронавирус
19:36
"Нормандская четверка" на карантине: появился неожиданный прогноз о новых переговорах
19:20
Шанс или печальный конец: какой Украина выйдет из коронавирусного кризиса мнение
19:18
Плохие парни навсегда - выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:05
Стал известен результат тестирования Меркель на Covid-19 Видео
19:02
"Сработали быстро": Милованов заступился за Кабмин Гончарука в деле о масках
19:00
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-03-2020 Видео
18:52
Карантин "убьет" четверть АЗС в Украине – эксперт
18:36
Идрис Эльба заразил жену коронавирусом
18:22
На Буковине власти показали размещение вернувшихся из-за границы украинцев
18:08
"Умершим все равно": идею Минздрава тестировать трупы в Сети назвали маразмом Видео
17:40
"Крым наш!": Сергей Шнуров ошарашил всех новым стихом
17:38
Парламентскую журналистку госпитализировали с подозрением на коронавирус Видео
17:37
Границу – на замок: украинцам запретили покидать страну
17:28
Как сделать антисептик для рук: простой рецепт от Комаровского Видео
17:27
В Киеве продолжается рост зараженных коронавирусом, Кличко бьет тревогу Видео
17:24
Слух: анонс GTA VI состоится 25 марта, уже известно содержание трейлера
17:14
Карантин продлят, зарплатам писец: появились новости о коронавирусе в Украине Видео
17:12
Лютый мороз посреди весны: украинцев напугал зимний прогноз с -13°
17:10
Молниеносное похудение: модные женские стрижки 2020, которые стройнят - фото Фото
17:08
На Прикарпатье умерла женщина с симптомами COVID-19 Видео
17:00
Коронавирус в Украине: Шмыгаль и Кабмин ввели чрезвычайную ситуацию еще в трех областях
16:50
Здравствуй, 2008-й: пандемия коронавируса "бросила" мировую экономику на дно Видео
16:43
Карантин без еды и воды: в Киеве 50 студентов в общежитии заперли на изоляцию
16:35
В Черновцах вылечившийся от коронавируса украинец рассказал о болезни
16:04
Разработчики украинской S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый официальный скриншот игры
15:59
Коронавирус из магазина: украинцам объяснили, как уберечься
15:43
В Раде не могут договорится о введении ЧП в Украине: в Минздраве сказали свое слово
15:41
"Когда нажретесь?": Сеть кипит из-за взвинчивания цен в АТБ во время карантина
15:39
Карантин в Украине: на Тернопольщине мужчина пришел в магазин в маске чумного доктора
15:32
Xiaomi официально представила новый безрамочный смартфон Redmi Note 9S
15:10
Коболеву резко урезали зарплату: за что и насколько
15:10
"П*здюк старый": Петросян и Брухунова стали родителями
15:02
Нардепы заявили об отставке Емца: в Минздраве ответили
14:45
Коронавирус в Раде: что известно о состоянии инфицированного соратника Медведчука
14:45
У звезды Доктора Кто и Другой мир трагедия в семье из-за коронавируса
14:41
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
14:25
Сервис облачного гейминга Nvidia GeForce NOW стал бесплатным на месяц
14:21
Кабмин готовит список запретов для украинцев на время карантина: что нельзя
14:16
От "вакцин от COVID-19" до дезинфекции: как аферисты наживаются на карантине
13:57
"Еб*ть тебя!": звезда Doom и Пацанов Карл Урбан высказался о карантине
13:51
"Был на самоизоляции": еще одного нардепа проверяют на коронавирус
13:44
Кого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данные Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять