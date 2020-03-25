НАН Украины "потеряет" Патона – СМИ

Борис Патон перестанет быть президентом НАНУ, узнали журналисты / УНИАН

Украинский ученый – доктор технических наук и профессор Борис Патон – оставит пост президента Национальная академия наук Украины.

Патон не подал свою кандидатуру для участия в выборах нового президента НАН Украины, сообщает Українська правда. Життя со ссылкой на источники.

По данным издания, в выборах могут принять участие пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет, кандидатуры планируют утвердить 25 марта. Избирательная гонка запланирована на 16 апреля.

Напомним, Борис Патон впервые стал президентом НАН Украины в 1962 году. В последний раз его переизбрали на пост главы Академии в 2015 году.

Патон родился 27 ноября 1918 года, ему уже исполнился 101 год. Патон является старейший действительный членом НАН Украины, как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе.