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В Раде не поддержали кандидатуру Степанова на пост главы Минздрава

30 марта 2020, 14:36

Максим Степанов не сумел стать с первого голосования новым главой Министерства здравоохранения.

Степанов
Степанов / сайт Одесской ОГА

Депутаты Верховной Рады Украины уволили Илью Емца с поста министра здравоохранения. За увольнение Ильи Емца проголосовал 271 депутат.

Кандидатуру Максима Степанова, экс-губернатора Одесской области, на пост Главы Минздрава депутаты Рады не поддержали. За его назначение проголосовали 217 нардепов.

Максим Степанов происходит из семьи врачей и первое свое высшее образование получил в 1998-м в Донецком национальном медицинском университете по специальности "Хирургия". Супруга Степанова, Наталья - тоже медик, врач-нефролог высшей категории.

12 января 2017 года Петр Порошенко подписал указ о назначении Максима Степанова главой Одесской областной государственной администрации - вместо Михаила Саакашвили.

"Сегодня мое решение о назначении человека, который победил в конкурсе, Максима Степанова на должность главы областной государственной администрации — правильное решение", - заявил тогдашний президент.

Однако, через два года, 6 апреля 2019-го, Петр Порошенко подписал указ об отстранении Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА. 8 апреля Степанов со скандалом отказался покидать свой пост. По словам чиновника, он не захотел выполнять распоряжение президента по раздаче тысяч гривен жителям региона из бюджета области под президентские выборы. 10 апреля 2019 года на заседании Кабмина Максим Степанов был все же уволен с должности главы Одесской ОГА. 

Верховная Рада Илья Емец Минздрав депутаты Максим Степанов
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