"Чистки" в Кабмине: стало известно, кто может заменить Емца и Уманского

Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Рады представления о назначении министров энергетики, финансов и здравоохранения/ Фото kmu.gov.ua

На сайте Верховной Рады появились проекты постановлений об увольнении с должностей министра финансов Игоря Уманского и главы Минздрава Ильи Емца. Также стало известно, кем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает их заменить.

В частности, глава Кабмина предлагает назначить министром финансов Сергея Марченко. Он - бывший замминистра финансов и экс-замглавы администрации президента при Петре Порошенко, баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии Украинская стратегия Владимира Гройсмана.

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Кроме того премьер предлагает назначить министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, которая ранее занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как известно, согласно Конституции, кандидатуры на должности министров вносятся премьером по предложению фракции Слуга народа, которая имеет права коалиции в нынешней Верховной Раде.

Внеочередное заседание парламента состоится в 14.00 в понедельник, 30 марта. Депутаты планируют рассмотреть законопроекты по борьбе с коронавирусом, изменения в госбюджет, а также кадровые перестановки в Кабмине.

Как сообщал Главред, 29 марта депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку. Позже информацию об отставках подтвердили нардепы со Слуги народа.