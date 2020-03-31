Шантаж и ультиматум: эвакуированный украинец рассказал о "бунте" в Казацком

Эвакуированные не давали согласия на обсервацию / УНИАН

Находящийся на обсервации в Киеве в отеле Казацкий эвакуированный с Бали украинец Сергей Корчагин рассказал о том, что перед приездом всем пассажирам самолета раздали памятки о необходимости обсервации.

"Все пассажиры двух самолетов отказались это подписывать, потому что там было в ультимативной форме сказано о принудительной обсервации. Нас три часа шантажировал пилот, пытался уговорить подписать", – утверждает он.

Он подчеркнул, что в аэропорту Борисполь эвакуированным снова выдали официальные бланки, где был запрет на общение со СМИ, при этом люди снова отказались его подписывать.

В то же время Корчагин обратил внимание на то, что решение об обсервации было принято позже, чем они прилетели в Украину.

По его словам, находящиеся в отеле украинцы жалуются на то, что за питание нужно платить самостоятельно, а также холод в номерах, где температура не превышает +12 градусов, пишет Obozrevatel.com.

"Мы же не все в Киеве живем. А еда за свой счет. Там очень дорогой прейскурант в отеле. В чем главная проблема? В том, что мы приехали из тропической страны, у нас нет теплых вещей, здесь люди с детьми, которые в стрессе. А есть же не только коронавирус, есть люди с другими заболеваниями. Пытались вызвать скорую – оцепила Нацгвардия. Три раза ее не пустили", – возмутился украинец.

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Напомним, в понедельник, 30 марта, украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара) в аэропорт Борисполь, отказываются их покидать и отправляться на принудительную обсервацию. Некоторые украинцы объявили голодовку в связи с тем, что им не нравятся условия проживания и коммуникация властей.