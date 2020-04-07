Видео уроки для 7 класса на 7 апреля: онлайн трансляция и расписание

Во вторник учеников 7 классов ждут шесть уроков.
С понедельника, 6 апреля, в Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн - школьники смогут учиться, не нарушая правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Занятия будут проходить по будням - с понедельника по пятницу. Начало - в 10 утра.
Посмотреть онлайн уроки по телевизору и узнать расписание для учеников 7 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.
УРОКИ ОНЛАЙН 7 КЛАСС – РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- математика
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Смотреть онлайн уроки 7 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 7 класс на неделю
Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.