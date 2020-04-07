Уроки по телевизору для 9 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция

Во вторник ученикам 9 классов придется потрудиться - у них запланированы 7 уроков онлайн.
Карантин в Украине повлиял на процесс обучения детей в стране. С 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники смогут учиться онлайн.
Уроки онлайн для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу. Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 9 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.
УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ
Начало уроков – 10:00
- украинская литература
- геометрия
- физические упражнения
- физика
- история Украины
- физические упражнения
- биология
Видео уроки для 9 класса будут транслировать телеканалы - Рада и UA:Культура. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.
Смотреть онлайн уроки 9 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс на неделю
Как сообщал Главред, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.