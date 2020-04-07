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Уроки по телевизору для 9 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция

7 апреля 2020, 09:25

Во вторник ученикам 9 классов придется потрудиться - у них запланированы 7 уроков онлайн.

школа
Украинские школьники перешли на дистанционное обучение / Фото: УНИАН

Карантин в Украине повлиял на процесс обучения детей в стране. С 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники смогут учиться онлайн.

Уроки онлайн для учеников всех классов будут проходить с понедельника  по пятницу. Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 9 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда. 

УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

  1. украинская литература
  2. геометрия
  3. физические упражнения     
  4. физика
  5. история Украины
  6. физические упражнения
  7. биология

Видео уроки для 9 класса будут транслировать телеканалы - Рада и UA:Культура.  Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube.  Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 9 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн: 

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс на неделю

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс

Как сообщал Главред, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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