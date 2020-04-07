Уроки по телевизору для 9 класса на 7 апреля: расписание и онлайн трансляция

Украинские школьники перешли на дистанционное обучение / Фото: УНИАН

Карантин в Украине повлиял на процесс обучения детей в стране. С 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь школьники смогут учиться онлайн.

Уроки онлайн для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу. Посмотреть уроки и узнать расписание для учеников 9 классов на вторник, 7 апреля, можно в материале Главреда.

УРОКИ ОНЛАЙН 9 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 7 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

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Видео уроки для 9 класса будут транслировать телеканалы - Рада и UA:Культура . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования на своем канале в YouTube. Запись уроков для 9 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 9 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс на неделю

Уроки по телевидению - расписание уроков онлайн 9 класс

Как сообщал Главред, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии снижения динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.