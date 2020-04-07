Россия опять шалит: переговоры о разведении сил на Донбассе провалились

Переговоры по отводу войск на Донбассе провалились / УНИАН

Участникам Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть договоренностей о разведении сил на трех новых участках Донбасса, заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь.

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - заявил Бондарь, и уточнил, что переговоры проходили в формате видеоконференции 6 апреля.

Бондарь также подчеркнул, что каждая из сторон предлагает свои места разведения сил. Однако основная проблема в том, что Россия не желает признавать себя одной из сторон конфликта, а выступает только в роли посредника.

"Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось. Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая — представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - добавил Бондарь, передают Новости Донбасса.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Ермак назвал условия "свидания"Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможное создание "консультативного совета" в рамках политической рабочей подгруппы не изменит структуру Трехсторонней контактной группы.

По его словам, протокол о необходимости создания "консультативного совета" не является международно-правовым документом.

Он напомнил, что последние шесть лет Россия ищет причины для оправдания своей агрессии против Украины.