Видео уроки для 7 класса на 8 апреля: онлайн трансляция и расписание

Школы перешли на дистанционный режим обучения

С понедельника, 6 апреля, в Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн - школьники смогут учиться, не нарушая правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса Ковид-19.

Занятия будут проходить по будням - с понедельника по пятницу. Начало - в 10 утра.

УРОКИ ОНЛАЙН 7 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

английский язык математика физические упражнения химия география физические упражнения

Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK . Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе. Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 7 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.