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Видео уроки для 7 класса на 8 апреля: онлайн трансляция и расписание

8 апреля 2020, 08:30

В среду учеников 7 классов ждут шесть уроков.

школа онлайн обучение
Школы перешли на дистанционный режим обучения

С понедельника, 6 апреля, в Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн - школьники смогут учиться, не нарушая правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса Ковид-19.

Занятия будут проходить по будням - с понедельника по пятницу. Начало - в 10 утра.

УРОКИ ОНЛАЙН 7 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Начало уроков – 10:00

  1. английский язык
  2. математика
  3. физические упражнения
  4. химия
  5. география
  6. физические упражнения

Видео уроки для 7 класса будет транслировать телеканал ZIK. Также онлайн уроки будет показывать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.  Запись уроков для 7 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 7 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн: 

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

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