Видео уроки для 10 класса на 8 апреля: расписание, онлайн трансляция

В среду учеников 10 классов ждут шесть уроков.
В Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн - школьники смогут учиться, не нарушая правил карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Занятия начались с 6 апреля и будут проходить по будням - с понедельника по пятницу.
Посмотреть онлайн уроки по телевизору и узнать расписание для учеников 10 классов на среду, 8 апреля, можно на Главреде.
УРОКИ ОНЛАЙН 10 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ
Начало уроков – 10:00
- английский язык
- геометрия
- физические упражнения
- химия
- география
- физические упражнения
Онлайн уроки 10 класс будет показывать UA:Первый. Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Запись уроков для 10 класса будет доступна по этой ссылке.
Смотреть онлайн уроки 10 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:
Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.
6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.