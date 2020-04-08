Резня во Львове: бомж жестоко расправился с известным музыкантом

Александр Дацюк / Фейсбук К.Дацюк

Во вторник вечером, 7 апреля, во Львове трагически погиб лидер группы Лесик Band Александр Дацюк.

Он умер после ножевого ранения, полученного на улице от бездомного, сообщил руководитель ОО Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, нападение произошло на улице Героев УПА на остановке общественного транспорта.

"Бездомный напал и подрезал Лесика из группы Лесик Band (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия. Самого же Лесика, по словам полицейских, сейчас направили в 8 больницу и он сейчас на операционном столе, два проникающих ножевых ранений в область сердца", - написал Зинкевич.

Он подчеркнул, что напавшего на Дацюка бомжа задержали, он направлен во Франковский райотдел полиции.

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Позднее дочь Александра Дацюка Кристина сообщила о смерти своего отца.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы конечно не будем делать пышного прощания", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Львовом наркоторговцы зверски убили двоих подростков.