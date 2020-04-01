Забили битами и сожгли: под Львовом наркоторговцы зверски убили подростков

На Львовщине жестоко расправились с двумя подростками / lv.npu.gov.ua

Во Львовской области сотрудники полиции задержали 18-летнего и 19-лентнего местных жителей, которых подозревают в убийстве жителей Золочева – 16-летней девушки и 17-летнего парня.

Следователи рассказали, что пропавшие юноша и девушка могли быть убитыми, а к совершению преступления имеют отношения двое жителей города Золочев, которые через интернет наладили схему реализации каннабиса на территории Львова и Золочева посредством так называемых "закладок".

Подчеркивается, что что в лесу близ села Подборцы Золочевского района убийцы выкопали яму, приготовили орудия совершения преступления и бензин для сожжения тел. 15 марта туда заманили жертв, забили их битой до смерти, облили бензином, подожгли и закопали.

/ lv.npu.gov.ua

У задержанных при обыске обнаружили и изъяли орудия совершения убийств, в том числе револьвер. Также были обнаружены наркотические вещества, часть которых была расфасована и готова к реализации. Задержанным грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы, добавили в полиции.

/ lv.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине мужчина расправился с любовницей и подстрелил прохожего.