Видео уроки для 11 класса на 8 апреля: онлайн трансляция, расписание

Школы в Укриане закрыты, но дети могут учиться онлайн / УНИАН

Пандемия коронавируса и карантин в Украине вынудили изменить подход к обучению - с 6 апреля стартовал проект Всеукраинская школа онлайн. Теперь украинские школьники смогут учиться, не выходя из дома.

Уроки для учеников всех классов будут проходить с понедельника по пятницу в 10:00 утра.

УРОКИ ОНЛАЙН 11 КЛАСС - РАСПИСАНИЕ НА 8 АПРЕЛЯ

Начало уроков – 10:00

английский язык геометрия физические упражнения химия биология физические упражнения

Онлайн уроки 11 класс можно будет смотреть по телеканалу М1 . Помимо этого, можно будет смотреть уроки и в интернете, на официальном канале Минобразования в YouTube. Запись уроков для 11 класса будет доступна по этой ссылке.

Смотреть онлайн уроки 11 класс - видео трансляция уроков Всеукраинской школы онлайн:

Отметим, дистанционный режим обучения будет длиться до окончания карантина в Украине. Когда карантин будет отменен, пока что точно неизвестно.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.