800 грн каждому на карту: мошенники распространяют фейки от Приватбанка

ПриватБанк используют мошенники/ ЭП

Некоторые клиенты Приватбанка получили в мессенджеры сообщения о выплате в сумме 800 грн в качестве якобы помощи во время эпидемии коронавируса Covid-19.

Как сообщает Новый канал в Telegram, людям сообщали, что финансовая помощь будет выплачена в рамках государственной программы по указу президента.

Мошенники уверяли, что возвращать средства не прийдется. Для получения они просили предоставить конфиденциальные данные банковской карты, с помощью которых могли получить доступ к счету клиента Приватбанка. Злоумышленники с помощью махинации могут снять деньги с карты человека, который предоставил им всю затребованную информацию личного характера.

Рекомендуется не отвечать на подобные сообщения мошенников, никак не реагировать на их призыв. Не следует также переходить по ссылкам или звонить по указанным телефонам. Категорически не следует разглашать данные своей банковской карты, причем даже сотрудникам банка. Нельзя сообщать свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC (три цифры на обратной стороне карты).

Напомним, Настя Каменских в Instagram предупреждает, что ее подписчики стали потенциальными жертвами новых мошенников, которые распространяют фейковый конкурс от имени Каменских. Все участники "конкурса" могут потерять разные суммы денег.

Как ранее сообщалось, специалисты компании ESET – международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области кибербезопасности – рассказали, как распознать хакеров, желающих нажиться на теме распространения опасного коронавируса в мире.