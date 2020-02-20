Менеджер известного украинского банка "обула" клиентов на 20 млн гривен

Менеджера банка подозревают в хищении средств / Фото pixaby

Менеджера Райффайзен Банка Аваль заподозрили в хищении 20 миллионов гривен у клиентов "премиум" сегмента.

Предприимчивая сотрудница переводила деньги на фиктивные карточные счета, которые создала в этом же банке, а потом тратила их в магазинах и обналичивала в банкоматах, передает Финбаланс. Кроме того, похищенными миллионами менеджер перекрывала недостачу на счетах, которые она "подчистила" раньше.

По результатам проверки выяснилось, что общая сумма убытков банка составляет 7,2 млн гривен, 34 тыс. 590 евро и 431 тыс. долларов. Как говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, по курсу валют НБУ по состоянию на дату окончания проверки, убытки составляют 19,8 млн гривен.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Украине мошенники разработали новую схему, как зарабатывать, манипулируя украинцами. Аферисты создавали в соцсетях страницы-двойники известных волонтеров и священников, и в личных сообщениях просили людей перевести деньги на нужды военных ООС.