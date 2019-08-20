Выдают себя за волонтеров и священников: в Украине появилась циничная схема мошенничества

Мошенники от имени волонтеров и священников пытаются выманить деньги у украинцев / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Украине мошенники разработали новую схему, как зарабатывать, манипулируя украинцами.

Аферисты создают в соцсетях страницы-двойники известных волонтеров и священников, и в личных сообщениях просят людей перевести деньги на нужды военных ООС, сообщили в Facebook Армія Inform.

"Мошенники маскируются под священников и волонтеров! Хотите помогать воинам в ООС? Помогайте, но будьте внимательны! Мошенническая схема довольно проста - создание копий страницы известного волонтера, благодетеля и т.д. на выманивание под разными предлогами средств", - сказано в посте.

В сети возмутились такой "шакальей схеме", советуя тщательно проверять страницу отправителя сообщения.

"Подонки!", "Это кидняк, в основном лагерная тема", "В таких случаях, звонить оператору и говорить, что номер занимается мошенничеством, в полицию, наверное, бесполезно сообщать", - возмущались юзеры.

Ранее мошенник пытался ограбить вдову офицера ВСУ.