Настя Каменских стала жертвой мошенников

От имени Насти Каменских в соцсетях распространяют "конкурс" мошенники, от которых певица решила предостеречь поклонников.
Настя Каменских в Instagram предупреждает, что ее подписчики стали потенциальными жертвами новых мошенников, которые распространяют фейковый конкурс от имени Каменских. Все участники "конкурса" могут потерять разные суммы денег.
На Facebook и Instagram мошенники от имени Насти Каменских распространяют информацию якобы о конкурсе, в результате которого можно выиграть автомобиль. Певица решила принять срочные меры и предупреждает в первую очередь своих поклонников.
"Они используют видео с моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги. Это все фейковая информация от моего имени!⠀Они обещают вернуть человеку сумму, которые он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман! ЭТО НЕ МОЙ КОНКУРС! Я НЕ ИМЕЮ К НЕМУ ОТНОШЕНИЯ И ЕГО ПРОВОДЯТ НЕ МОИ ЗНАКОМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ",- пишет Настя.
Она таже просит оставлять комментарии под псевдопостами с тем, что это мошенничество.
"Если увидите это видео, оставьте комментарий, что это фейк и что я на моей официальной странице опровергаю этот розыгрыш. Этим мы поможем людям не попасться на мошенников!", - добавила Настя Каменских.
Она подчеркнула, что все ее конкурсы анонсируются только на официальнос ее странице.
"ВСЕ ОНИ БЕСПЛАТНЫЕ!!! Пожалуйста, будьте бдительны. Я верю, что вас уже не обмануть таким путём, но я обязана предупредить всех вас и обезопасить. P. S. Смотри в карусели фото реальной победительницы, которой машину передает надежный организатор, с которым я сотрудничала на момент проведения розыгрыша", - напомнила певица.
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