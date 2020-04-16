Рада по-хитрому дала "зеленый свет" для принятия закона о банках

Парламент принял закон о внесении изменений в регламент

В четверг, 16 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043).

Новый закон вводит особую процедуру рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

За это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 242 народных депутата из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, планируется дополнить Регламент ВР статьей 119-1 относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Читайте такжеВ Слуге народа назвали способ обхода тысяч поправок к законопроекту о банкахПредусмотрено, что в случае подачи к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, который ВР рассматривает по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, которое в 5 или более раз превышает количество статей в проекте первичного законодательного акта или количество пунктов в проекте о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре, отличной от установленной статьями 119, 120, 121 Регламента.

Особая процедура применяется по предложению, которое подписано не менее чем одной третью депутатов от конституционного состава ВР и поддержано решением Верховной Рады, принятым на пленарном заседании большинством голосов депутатов от конституционного состава парламента, при условии предоставления депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

Как рассказал народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура, представители фракций и депутатских групп парламента приняли решение, что законопроект №1043 об изменениях в регламент работы Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры будет действовать не более 3 месяцев.

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"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтоб разблокировать "банковский" законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесём изменения", - написал Качура в четверг в своем канале в Telegram.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. К законопроекту уже подано более 16 тысяч поправок.