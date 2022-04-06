2 наших самолетов против 12 российских: украинский пилот рассказал о тяжелом боя возле Киева

Украинский пилот рассказал о тяжелом боя возле Киева / Укроборонпром

Два украинский летчика-истребителя из 40 бригады тактической авиации дали бой 12 российским истребителям.

Пилот Владимир рассказал о тяжелом воздушном бое, который произошел ночью 2 марта вблизи Киева. Тогда погиб его друг, летчик 1-го класса Александр Бринжала, посмертно получивший звание Героя Украины, сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ

Тогда ночью два украинских МиГ-29 вылетели на перехват российских истребителей. Сначала пилоты ВСУ думали, что вблизи всего 4 российских самолета. Но их неожиданно было больше: с разных направлений начали атаковать 12 вражеских истребителей.

"Мы думали, их всего четверо! Но они одновременно атаковали с нескольких направлений 12 самолетами! Все происходило мгновенно! В ближнем бою наши шансы несколько выравниваются, хотя количественное и технологическое преимущество все же на их стороне", – рассказывает летчик.

Тогда удалось успешно отбиться от атаки россиян

Украинские пилоты уничтожили 3 вражеских самолета. Однако оккупантам удалось попасть в истребитель, в котором улетал Александр Бринжала. Побратим видел, как его подбили, и до последнего верил, что он успел катапультироваться.

Владимир отмечает, что для россиян все летчики были "призраками". После регулярных проигранных боев оккупанты уже не решаются подлетать в зону действия ПВО и входить в ближние воздушные бои. Они цинично обстреливают ракетами "воздух-воздух" с дальних расстояний и сразу убегают.

По словам Владимира, не следует верить, что на войнах нет правил, но россияне почему-то их не придерживаются. Один из циничных случаев произошел над Чернобыльской АЭС.

"Более месяца они "дежурили" над Чернобыльской АЭС. Это подло и низко! Мы не могли их сбить, чтобы эта гадость вдруг не упала на саркофаг или какой-то обломок его не повредил", – говорит Владимир.

Читайте также15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете8 марта майору Александру Бринжалу также посмертно присвоили орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Он был искусным пилотом с большим опытом: воевал на востоке в АТО/ООС, а также обучал молодых курсантов. Побратим Владимир обещает, что отомстит оккупантам за все.

"Казалось бы, сильнее ненавидеть оккупантов уже невозможно, но после гибели Саши, после того, что оккупанты устроили в Буче и других городах, мы просто должны их уничтожить! Всех! Особенно, когда нам наконец-то решаться передать современные истребители! И тогда уверенно прокричим миру: "Расслабьтесь! Мы победили!", – подытожил летчик Владимир.

Напомним, пилот самолета Су-25 ВСУ Геннадий Матуляк, уничтоживший скопление техники российских оккупантов, был сбит под Киевом. Украинский летчик смог увести самолет от населенного пункта в лес, чем спас много человеческих жизней.

Читайте также: