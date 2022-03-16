21-й день войны в Украине: ВСУ перешли в контрнаступление - свежие данные Генштаба

ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов / УНИАН

В среду, 16 марта, начались двадцать первые сутки войны в Украине с российскими захватчиками. Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

"Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление", - сообщили в Генштабе.

За минувшие сутки были уничтожены три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

"Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удерживании ранее занятых рубежей и районов обороны.

В Генштабе добавили, что противник продолжает нести потери на отдельных направлениях.

Как сообщал Главред, российская армия, которую Владимир Путин кинул на захват Украины, сможет поддерживать полную боеспособность еще всего 10-14 дней. После этого оккупанты будут пытаться удержать территорию, которую они уже захватили. Такой прогноз озвучили накануне высокопоставленные источники из Министерства обороны Великобритании.

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