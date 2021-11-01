4-летней девочке соломорезкой истерзало руку: врачи четыре часа пришивали ей пальцы

Медики верят в лучших исход / скриншот с видео

Во Львове пытаются спасти руку 4-летнему ребенку. В больницу из отдаленного горного района девочку доставили вертолетом.

На кухне ребенок полезла в электросоломорезку - устройство раздавило и переломило ей три фаланги на правой руке, повреждены и сухожилия, пишет "ТСН".

По словам врачей, при таких травмах время очень важно, чем быстрее пришить пальцы, тем более вероятность, что они приживутся. Именно поэтому вместо скорой прислали вертолет, и уже через полтора часа малышка были в операционной Львовской городской больницы.

Операция длилась более 4 часов и прошла успешно

"Мы сделали все для того, чтобы сохранить эти пальцы. После оперативного вмешательства первый и третий палец жизнеспособны, выглядят хорошо, второй палец, который был наиболее тяжело травмирован, остается пока сомнительным, хотя шансы, что он заживет и будет функционировать достаточно большие", — рассказывают хирурги, и надеются, что рука полностью восстановится.

Читайте такжеНа Херсонщине экс-учитель химии "нахимичил" и лишился пальцевПо словам матери пострадавшей, девочка прижалась даже не к ножам устройства, но это не спасло ее от травмы.

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Ранее мы рассказывали, что в Новояворовске Львовской области двухлетняя девочка лишилась трех пальцев после того, как засунула руку в электрическую мясорубку.

Ребенка сразу перегопитализировали в КНП 8-ю городскую клиническую больницу Львова, где были проведены совместные работы медиков и спасателей по высвобождению руки ребенка из мясорубки с помощью гидравлического разжима.