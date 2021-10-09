Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

Под Тернополем разбился микроавтобус с пассажирами Blablakar, беременной женщине оторвало руку / ua.depositphotos.com

Вблизи Тернополя столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик. В результате ДТП 22-летней беременной женщине оторвало руку. Выяснилось, что в микроавтобусе ехали люди, которые нашли транспорт на сервисе Blablakar.

Как пишет te.20minut.ua, водитель Mercedes-Benz Sprinter 313 не справился с управлением и врезался в грузовик. Пассажирка микроавтобуса Ольга рассказала, что забронировала поездку в Тернополь на Blablakar. По ее словам, она взяла последнее свободное место. Однако ей сразу не понравилась поведение водителя. Еще во Львове он разговаривал по телефону за рулем и часто нарушал правила дорожного движения.

"Когда выехали на трассу, скорость увеличивал. Ехал не менее 100-120 км/ч, что для такого автобуса слишком. Включил очень громко музыку, все время вылетал на встречную, пересекал двойную сплошную и обгонял даже там, где не было необходимости. И сам водитель был или слишком нервным", — рассказала жительница Тернополя.

Женщина отметила, что из-за позднего времени в салоне авто все пассажиры спали, однако она не смогла уснуть, так как боялась ехать с таким водителем. Ольга объясняет, что она не решилась тогда ему сделать замечание, опасаясь, что разозлит его еще больше, о чем сейчас жалеет. Затем водитель внезапно выехал вперед и врезался в грузовик.

В ДТП больше всего пострадала 22-летняя женщина из Львовской области. Потерпевшей оторвало руку. После аварии она постоянно спрашивала, есть ли у нее рука, и умоляла уколоть ей обезболивающее. Пассажиры не решились рассказать ей правду. Также после ДТП ни в кого не оказалось лекарств. Тогда приехали медики, госпитализировали пострадавших пассажиров. В аварии не пострадала только Ольга и еще один пассажир, который ехал этим микроавтобусом.

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Пострадавшую женщину госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой медицинской помощи. Она рассказала врачам, что беременна. Сейчас ее состояние стабильное.

"Она стабильна, в сознании, контактна, общается. Кроме травматической ампутации конечности, которую получила в ДТП, есть еще множественные убойно-рваные раны. Угрозы для плода нет", — говорит руководитель КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" Ярослав Чайковский.

Водитель микроавтобуса отказался комментировать обстоятельства ДТП.

Читайте такжеПоженились после школы и уехали в Польшу: СМИ выяснили подробности смертельного ДТП с украинцамиРанее сообщалось, на Тернопольщине пассажиры, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar, попали в жуткую аварию. Водитель микроавтобуса позволил себе "лихачить" на дороге и влетел в фуру. В результате аварии молодая девушка лишилась руки.