УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

9 октября 2021, 13:55

В ДТП больше всего пострадала 22-летняя женщина из Львовской области. Потерпевшей оторвало руку. После аварии она постоянно спрашивала, есть ли у нее рука.

ДТП
Под Тернополем разбился микроавтобус с пассажирами Blablakar, беременной женщине оторвало руку / ua.depositphotos.com

Вблизи Тернополя столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовик. В результате ДТП 22-летней беременной женщине оторвало руку. Выяснилось, что в микроавтобусе ехали люди, которые нашли транспорт на сервисе Blablakar.

Как пишет te.20minut.ua, водитель Mercedes-Benz Sprinter 313 не справился с управлением и врезался в грузовик. Пассажирка микроавтобуса Ольга рассказала, что забронировала поездку в Тернополь на Blablakar. По ее словам, она взяла последнее свободное место. Однако ей сразу не понравилась поведение водителя. Еще во Львове он разговаривал по телефону за рулем и часто нарушал правила дорожного движения.

"Когда выехали на трассу, скорость увеличивал. Ехал не менее 100-120 км/ч, что для такого автобуса слишком. Включил очень громко музыку, все время вылетал на встречную, пересекал двойную сплошную и обгонял даже там, где не было необходимости. И сам водитель был или слишком нервным", — рассказала жительница Тернополя.

Женщина отметила, что из-за позднего времени в салоне авто все пассажиры спали, однако она не смогла уснуть, так как боялась ехать с таким водителем. Ольга объясняет, что она не решилась тогда ему сделать замечание, опасаясь, что разозлит его еще больше, о чем сейчас жалеет. Затем водитель внезапно выехал вперед и врезался в грузовик.

В ДТП больше всего пострадала 22-летняя женщина из Львовской области. Потерпевшей оторвало руку. После аварии она постоянно спрашивала, есть ли у нее рука, и умоляла уколоть ей обезболивающее. Пассажиры не решились рассказать ей правду. Также после ДТП ни в кого не оказалось лекарств. Тогда приехали медики, госпитализировали пострадавших пассажиров. В аварии не пострадала только Ольга и еще один пассажир, который ехал этим микроавтобусом.

Реклама

Пострадавшую женщину госпитализировали в Тернопольскую больницу скорой медицинской помощи. Она рассказала врачам, что беременна. Сейчас ее состояние стабильное.

"Она стабильна, в сознании, контактна, общается. Кроме травматической ампутации конечности, которую получила в ДТП, есть еще множественные убойно-рваные раны. Угрозы для плода нет", — говорит руководитель КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи" Ярослав Чайковский.

Водитель микроавтобуса отказался комментировать обстоятельства ДТП.

Читайте такжеПоженились после школы и уехали в Польшу: СМИ выяснили подробности смертельного ДТП с украинцамиРанее сообщалось, на Тернопольщине пассажиры, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar, попали в жуткую аварию. Водитель микроавтобуса позволил себе "лихачить" на дороге и влетел в фуру. В результате аварии молодая девушка лишилась руки.

viber
ДТП Blablacar новости Тернополя
Сейчас вы просматриваете новость «Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыромСамая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанкуМногоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимостьЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость Изгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских делИзгнание из рая: чем закончится отстранение Разумкова от парламентских дел

Последние новости

14:16

"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТП

13:55

Беременной пассажирке BlaBlaCar оторвало руку в ДТП с микроавтобусом под Тернополем

13:44

Эпидемиолог объяснила, зачем нужно сделать прививку от коронавируса Видео

13:16

"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

12:56

В моде удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

Реклама
12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора Видео

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

11:30

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

10:57

Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью Видео

10:55

"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

10:22

В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

09:42

"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину Видео

09:28

Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

09:01

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08:34

В Ровенской области в один день умерли супруги-врачи

08:23

Коронавирус в Украине 9 октября: за сутки выявили 15,9 тыс. больных COVID-19

Реклама
07:58

В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффекта Видео

07:50

Скелеты из шкафа Цукерберга мнение

07:20

"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО Видео

07:10

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

06:30

Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала мнение

06:10

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

05:28

Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой Видео

05:02

"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

04:48

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия Видео

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски Видео

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

Реклама
22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня - рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

20:57

Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии Видео

20:42

Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения суда по компенсации Видео

20:22

Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко Видео

20:11

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

19:39

Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять