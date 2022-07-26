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Агентов ФСБ "спалили": Грозев раскрыл детали спецоперации по "угону самолетов" РФ

26 июля 2022, 15:30

Журналист Христо Грозев подчеркнул, что в конце концов операция превратилась в двойную "оперативную игру".

В Bellingcat рассказал детали операции украинских спецслужб
В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб / Twitter/christogrozev

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал детали спецоперации, в ходе которой российским пилотам предложили перегнать самолеты за вознаграждение.

Как рассказал он в Twitter, группа украинских оперативников обратилась с соответствующим предложением к российским летчикам.

"Переговоры" между украинскими вербовщиками и летчиками, которые мы засняли, начались, как и ожидалось, но их тон быстро изменился. Предполагается, что летчики говорили не от своего имени, а по указке из ФСБ", - отметил расследователь.

Он уточнил, что украинские оперативники поняв, что ведется двойная игра, начали предоставлять "летчикам" фейковые карты дислокаций своих ПВО, а также дезинформацию об оперативных взлетно-посадочных полосах. А "пилоты" им — тоже фальшивые карты захода на посадку и снижения.

Журналист подчеркнул, что в конце концов операция превратилась в двойную "оперативную игру".

При этом один из российских летчиков под кураторством российских спецслужб попросил вместо жены вывезти за границу любовницу, которая оказалась сотрудницей ФСБ. При этом пилот практически ничего не знал о своей якобы "любовнице".

В свою очередь украинские разведчики убедили ФСБ отправить жену одного из пилотов в Минск в ожидании обещанной "встречи" с кураторами. Их россияне напрасно прождали четыре дня.

"Эта причудливая игра с взаимным обманом подошла к концу, когда в ФСБ поняли, что никто не явится ни на одну из предложенных встреч (ФСБ стремилась идентифицировать украинских агентов), понимая, что их спалили. И украинцы поняли, что настоящего пилота они, скорее всего, не получат", — отметил Грозев.

  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev
  • В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб
    В Bellingcat рассказали детали операции украинских спецслужб Twitter/christogrozev

Он добавил, что украинские разведчики получили много полезной информации. В том числе и скрытых и явных сотрудниках российских спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ уничтожили громадное количество российских спецназовцев еще в первые недели полноценного военного вторжения РФ в Украину.

По его данным, из-за громадных потерь в России быстро закончились "подготовленные люди в армии" и потому россияне вербуют солдат с боевым опытом для войны в Украине практически открыто ‒ не соблюдая никакой конспирации.

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военный самолет война России и Украины
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