Большинство русского спецназа ВСУ "покрошили" еще в первые недели войны – Bellingcat / ua.depositphotos.com

Бойцы ВСУ уничтожили громадное количество российских спецназовцев еще в первые недели полноценного военного вторжения РФ в Украину. Об этом рассказал руководитель международного исследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев в комментарии Радио НВ.

По его данным, из-за громадных потерь в России быстро закончились "подготовленные люди в армии" и потому россияне вербуют солдат с боевым опытом для войны в Украине практически открыто ‒ не соблюдая никакой конспирации.

"Вот одна из причин, почему они так быстро и вообще забывая о каких-то претензиях, что они не занимаются ЧВК, работают через ЧВК. Это тот момент, когда плохой герой в фильме понимает, что уже все знают, что он плохой, что он злой и не надо уже искать даже более сложные дорожки, чтобы не показать свое злое лицо. Вот мы находимся на этом этапе", – подчеркнул Грозев.

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Напомним, ранее Христо Грозев говорил, что войска России с начала военного вторжения на территорию Украины продемонстрировали свою отсталость и непрофессионализм.

Речь идет, в первую очередь, об отсутствии логистики и отклонении от централизованной стратегии.

До того в Bellingcat сообщали - российский диктатор Владимир Путин провел "чистку" Федеральной службы безопасности (ФСБ) после провала вторжения в Украину.

В немилость к нему попали не менее 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом".

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